«Venise n’est pas en Italie»: Benoît Poelvoorde en père de famille loufoque Benoît Poelvoorde joue un papa décidé à se mêler des amours adolescentes de son fils cadet. Une comédie redoutable ! Studiocanal

Par Jean-Jacques Lecocq

Dans « Venise n’est pas en Italie », Benoît Poelvoorde campe un VRP farfelu doublé d’un indécrottable optimiste vivant avec sa famille dans une roulotte en attendant d’avoir, un jour, sûrement, les fonds pour construire sa maison. L’aîné a fui ces parents qui lui tapaient la honte. Le cadet, lui, doit chaque soir aller dormir chez la voisine, faute de place. Ce père est un rêveur sans complexe ni doutes, comme les aime Benoît Poelvoorde, qui lui donne vie. de videos « Avoir un père comme ça, qui ne doute de rien, j’aurais adoré. Même si ça peut être difficile pour un enfant d’être élevé par lui », nous confiait l’acteur à la sortie du film, en mai 2019. « En fait, j’aurais aimé être comme lui. Il n’a aucun problème. Il est capable de débouler près de son fils et de lui annoncer fièrement qu’il vient d’inventer la nage huître et qu’ils vont faire fortune ! Même chose avec sa femme, à qui il en fait voir, quand même ! Ils s’aiment, donc il n’a peur de rien. C’est quand même l’arme absolue contre les épreuves et l’adversité, d’aimer. »

Le père et la mère (Valérie Bonneton) prônent le bio, mais ils balancent sans vergogne des produits chimiques sur la tête de leur fils pour le teindre en blond, afin qu’il soit plus beau et lui donner plus de chances dans la vie ! « On en rit », nous racontait le comédien, « mais ça pourrait être tragique, des parents comme ça. Imaginez l’histoire du film : le cadet annonce qu’il veut aller retrouver à Venise la gamine dont il est amoureux, la réponse du père, c’est : On va y aller avec toi, avec la caravane et tout le toutim ! J’avais promis un voyage de noces à ma femme, c’est l’occasion ! Le boulet ! Pourtant, ce n’est pas un beauf, ce n’est pas un imbécile, ou heureux, mais ça, c’est un pléonasme ! »

Lire aussi Benoît Poelvoorde refoulé à l’entrée de l’avant-première de son dernier film: ivre et sans masque, il aurait refusé de présenter son CST « Venise n’est pas en Italie » qui, aussi incroyable que ce soit, est inspiré de l’enfance de son réalisateur, Yvan Calbérac, qui adapte lui-même son roman, nous entraîne donc sur les routes de France et d’Italie, en caravane, jusqu’à la cité des Doges. Le titre renvoie à un titre de Serge Reggiani, qui nous chantait que Venise, est « là où on est heureux, peu importe l’endroit ». Pour Benoît, c’était pour un temps sur ce tournage, tant on voit le plaisir qu’il a pris à le jouer. Chaque fois qu’il a entendu ça, sa réplique a fusé : « C’est un beau compliment. Mais ça veut donc dire que, parfois, sur d’autres films, j’ai laissé transparaître que je me faisais chier ! Pardon si, parfois, ça s’est vu… Je n’ai pas osé demander de quels films on me parlait ! Et pourtant, j’essaye chaque fois de donner le meilleur de moi-même ! Mais quand la route est bien tracée, c’est plus facile, et là, elle mène à Venise ! »

Si « Venise n’est pas en Italie » manque un peu d’audace et de surprises dans son déroulé, l’énergie des comédiens est communicative. Puis, cette comédie est porteuse d’un double message sur la valeur de l’amour familial et la nécessité de s’en affranchir pour mieux se trouver, qu’il est toujours bon de rappeler !