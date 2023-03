Que se passe-t-il à Monceau-Imbrechies? Déjà dix disparitions de chat en six mois

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Que se passe-t-il dans le petit village de Monceau-Imbrechies ? Quelqu’un en veut-il aux chats du quartier ? En six mois à peine, dix d’entre eux ont disparu. « Fin août, Pirate et Zébulon ne sont pas revenus », explique Pascale Bozzolan, la responsable de l’Asbl « Les P’tits Ronrons », qui s’occupe de « sauver des petits malheureux de la rue et de leur trouver une famille pour la vie ».