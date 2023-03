«Everybody knows»: Penélope Cruz et Javier Bardem, cinquième!

Ce jeudi soir, la Trois propose ce film sorti en 2018 et réalisé par Asghar Farhadi.

Durant des noces dans un village espagnol, une jeune fille venue d’Argentine avec sa mère, Laura, est kidnappée. Les ravisseurs n’ont pas enlevé son petit frère, pourtant un otage plus facile à surveiller, et ont joint Paco, l’ancien amour de Laura, un vigneron, pour exiger la rançon, plutôt que son mari. Les malfrats, plus proches de la famille qu’on ne le pense, seraient-ils au courant de secrets jusqu’ici apparemment bien gardés ?

Bien plus que le suspense, venimeux, c’est bien sûr de mettre à nu les non-dits toxiques, les secrets de famille honteux, et de faire éclater les hypocrisies qui a intéressé ici le réalisateur iranien Asghar Farhadi, qui explorait déjà avec brio ces matières dans « La séparation » et « Le passé ».