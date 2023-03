De chouettes activités sont prévues pour les journées wallonnes de l’Eau dans la région verviétoise

Le programme des activités proposées cette année, dans le bassin de l’Amblève et de l’Our, est composé de balades natures, ateliers et visites.

Comme chaque année, les « Journées wallonnes de l’Eau » auront lieu du 18 mars au 2 avril 2023 en Wallonie. Ces journées sont l’occasion de mettre en lumière le patrimoine lié à l’eau et de sensibiliser le grand public via énormément d’activités gratuites, explique l’équipe du Contrat rivière Amblève-Rour dans un communiqué de presse.

En effet, on retrouve la visite des sources du Roannay via la balade découverte unique à Francorchamps, le 18 mars de 14 à 16 heures. La balade sur les traces des eaux souterraines à l’amont de la Grotte de Remouchamps le 26 mars, à 10 heures ou 12 h 30, pour en savoir plus sur les études réalisées sur la qualité des eaux souterraine. Il y aura aussi des balades le long de l’Amblève tout au long de la période de l’événement, avec plusieurs itinéraires au départ de Stavelot et de Ligneuville. Beaucoup d’autres balades dans la région sont au planning.