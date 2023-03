Le centre culturel de Rochefort rend hommage à l’artiste somme-leuzienne Simone Themlin

Jusqu’au 25 mars, l’exposition se décline comme un cabinet des curiosités offrant des petits carnets de poésie, des articles de presse, des traces photographiques, des dessins et quelques peintures à l’huile retraçant la vie agricole d’antan.

Jusqu’à son dernier souffle, Simone Themlin, originaire de Nettinne (Somme-Leuze), n’a cessé de poser un regard sur son enfance, sa jeunesse et sa vie de femme. Pour lui rendre hommage, le Centre culturel de Rochefort accueille les œuvres de la peintre et poétesse du monde rural dans une exposition.

Le visiteur y découvrira aussi des créations issues des ateliers adultes et enfants du CEC Ateliers 4D et du CEC Tribal Souk de Fratin partant des coffrets Terre Ferme et des « mémoires de campagne » de l’artiste.