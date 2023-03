Une soirée italienne, entre théâtre et concert, au centre culturel de Philippeville

Ce vendredi, six artistes se partageront la scène du centre culturel de Philippeville pour offrir un mélange entre théâtre et concert. « Naples n’est pas en Italie » proposera au public une soirée aux tonalités italiennes : atmosphère tendre, drôle et piquante.

Le musicien Pino Daniele, Napolitain féru de jazz et de blues, rencontre Ascanio Celestini et ses textes. « Un homme est couché sur son lit et voit son robinet qui fuit, puis l’évier qui déborde, puis l’eau qui se répand dans la chambre. Alors il se tourne sur le côté et regarde le mur. Il cesse de penser à la goutte. Il sourit et s’endort. Et sereinement se noie. » Une création de la Maison Éphémère et Allería.