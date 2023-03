Découvrez comment fonctionne la justice aux portes ouvertes du palais de justice de Dinant

Le palais de justice de Dinant ouvre ses portes aux visiteurs et curieux de l’institution juridique, ce samedi 11 mars de 13 à 17h.

Les avocats proposeront des animations et activités aux visiteurs. À 13h30, un procès fictif se déroulera dans la salle des audiences correctionnelles au premier étage du palais. À 15h, une visite guidée et commentée sera réalisée par Axel Tixhon, ancien bourgmestre de Dinant, historien et professeur à l’UNamur.