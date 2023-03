Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En décembre 2021, un technicien de chez Ores est venu prendre les relevés de compteur au Foyer Wavrien. Quelques jours après, Isabelle et son mari s’étonnent du montant à payer à leur fournisseur Engie : « Chaque année, on retouche de l’argent et là, on avait plus de 250€ à payer », expliquent-ils.

Au début du mois de janvier 2022, un autre technicien de chez Ores doit venir, et constate qu’il y a eu une erreur : « Ils ont inversé notre compteur avec celui de notre voisine. Mais les chiffres étaient très différents, c’est pour ça que nous avons dû payer autant », ajoute Isabelle.