Cent emplois à pourvoir en 2023 chez Thales Alenia Space à Mont-sur-Marchienne: voici les profils recherchés!

En Belgique, Thales Alenia Space emploie déjà 750 personnes, dont 600 sur le site mont-sur-marchiennois. Comme Mathieu Michel a pu le constater lors de sa visite, l’accent y est mis sur l’innovation avec des composants numériques toujours plus performants, destinés à être intégrés dans tous les types de satellites. Les nouveautés fleurissent aussi au niveau de l’assemblage, pour plus de précision et d’efficacité.

Le fleuron aérospatial mont-sur-marchiennois est d’ailleurs intégré dans tous les grands projets européens en la matière ! Pour soutenir cette réussite, l’entreprise engage en continu, ou presque, avec pas moins d’une centaine de postes à pourvoir pour la seule année 2023. « Ce chiffre reprend tous les jobs bientôt disponibles sur nos implantations belges, mais 80 % sont en effet destinés à celle de Charleroi », confirme Nicolas Odille, directeur des opérations. Les profils recherchés sont des plus variés.