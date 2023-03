Déjà 25 ans de carrière pour Florence Foresti, qu’on retrouve dans «Une famille en or» sur TF1!

Un mois après la spéciale « Astérix et Obélix » avec Guillaume Canet et Gilles Lellouche, Camille Combal est de retour en prime time pour une nouvelle partie de son jeu qui oppose quatre fausses familles de célébrités. À cette occasion, une quinzaine de comédiens ont répondu à l’appel de Florence Foresti, invitée de marque de ce numéro inédit. Dans les différentes équipes, nous retrouverons Isabelle Nanty, Franck Dubosc, Laura Felpin, François-Xavier Demaison, Bérengère Krief, Artus, Anne-Sophie Girard, Jérémy Ferrari, Anne Depétrini, Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamere, Ragnar Le Breton, Alex Ramirès et Benjamin Tranié. Ensemble, ils tenteront de deviner les réponses les plus souvent données par un panel de cent Français à des questions sur la vie quotidienne. Leur objectif sera de faire gonfler la cagnotte de l’association WomenSafe & Children, qui agit auprès des femmes et enfants victimes ou témoins de violences, et dont Florence Foresti est la marraine depuis 2014.

Pour l’humoriste de 49 ans, ce sera également l’occasion de promouvoir son septième spectacle, « Boys boys boys », en tournée dans toute la France et de passage chez nous, à Forest National, en octobre et décembre 2023. Un one woman show qui fait déjà parler, non pas pour ses sketchs, mais pour son affiche où la comédienne apparaît nue sous des draps de lit. Certains y voient une référence à un célèbre shooting de Marilyn Monroe. D’autres pensent plutôt au docu « In bed with Madonna », œuvre sulfureuse de son idole reine de la pop. Une manière pour Foresti de s’auto-déclarer reine de l’humour ?