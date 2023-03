«Reporters»: Michaël Miraglia nous présente des bodyguards d’élite

Tout le monde a encore en mémoire l’image de Clint Eastwood en garde du corps chargé de la protection du président des États-Unis dans le film « Dans la ligne de mire ». On pourrait penser que ces grands mecs baraqués, avec des lunettes noires, une oreillette et toujours tirés à quatre épingles sont l’apanage des puissants outre-Atlantique. Il n’en est rien évidemment.

Dans le numéro de « Reporters » de ce vendredi, Michaël Miraglia va nous emmener à la rencontre de ces hommes. Il s’agit en fait de militaires ultra-entraînés qui font partie d’une cellule créée dans les années 90 par les forces spéciales de l’armée belge. On rencontrera Daniel, un agent de sécurité fraîchement retraité. Et l’équipe de l’émission a suivi pendant plusieurs mois la sélection de ces professionnels. Une formation éreintante et exigeante qui teste tant les aptitudes physiques que mentales. Car au final, seuls les meilleurs reçoivent leur brevet.