Amel Bent («The Voice»): «Le niveau est de plus en plus haut»

Quand on arrive dans ce programme, on est parfois confronté à des préjugés, même sur soi-même. Parfois, on se dit : « Ce talent ne viendra jamais chez moi ! » Alors, on ne se retourne pas. Et puis, il y a des talents qui changent la donne et t’apportent une forme de confiance. Quand Vay, l’un des candidats de la saison dernière, a choisi de travailler avec moi, j’ai compris que la musique n’avait pas de frontières. Désormais, on retrouve moins de talents dans mon équipe qui sont de mon ADN au départ. C’est merveilleux, car c’est un apprentissage dans les deux sens.

On dit moins de conneries, et on devient plus poétique. La saison dernière, puisque les caméras n’étaient pas visibles lors des auditions à l’aveugle, on était plus libres. On oubliait qu’on faisait une émission de télévision. Le public nous le rappelle. Ç’aurait pu être plus soft, sauf qu’il y a Bigflo & Oli. Eux, le public, ça ne les arrête pas ! (Rires.)

Que pensez-vous du niveau ?

Ça chante bien en France ! À un moment donné, il y avait deux ou trois têtes de gondole avec des artistes qui chantaient extrêmement bien, avec une technique vocale en béton. On disait qu’ils chantaient comme des Américains. En France, on remarque désormais qu’ils sont nombreux à avoir une technique d’un niveau international. Le coaching vocal s’est démocratisé, notamment grâce à Internet. Les talents travaillent beaucoup plus qu’avant. Vocalement, c’est presque indécent, parfois. Ça chante de mieux en mieux, et le niveau est de plus en plus haut.

Les talents chantent de plus en plus en français aussi…

C’est une tendance générale. Pourtant, techniquement, la langue française est plus compliquée pour les grandes voix. À l’opéra, par exemple, on ne chante pas les consonnes car elles empêchent d’atteindre certaines notes. L’anglais et l’italien sont beaucoup plus faciles à chanter. Cette année, on a aussi pas mal de musiciens et de musiciennes. Cela dit, le premier coup de cœur est d’abord vocal. On ne connaît pas leur histoire. Après, quand on connaît leur parcours, ça vient forcément alimenter le tout. On a inévitablement des affinités de l’ordre de l’humain.

Pour l’étape des battles, un fauteuil sera placé au centre de la scène et le coach assistera à la prestation au plus près des talents de son équipe. Comment avez-vous vécu cette nouvelle règle ?

En toute franchise, il m’a fallu du temps avant de l’apprécier. Au départ, ça ne m’a pas plu. Contrairement à ce que pensent Bigflo & Oli, je n’avais pas l’impression d’être spectatrice au premier rang d’un concert. Pour certains talents, j’avais moins peur et j’ai pu vivre l’expérience plus sereinement, mais il y a des prestations où j’ai vraiment détesté être sur scène.