«Maison à vendre»: déjà la 100ème de l’émission présentée par Stéphane Plaza!

A force d’astuces, d’idées tendance et d’huile de coude, et pour un montant d’une valeur de 2 à 3 % de la valeur du bien – payé par la production –, la fine équipe parvient à faire de véritables petits miracles.

Lancée en 2007, l’émission de Stéphane Plaza fête ce soir son centième numéro… et donc deux cents biens vendus. Chaque épisode présente en effet deux maisons ou appartements dont la décoration date et dont les propriétaires sont souvent désespérés, ne parvenant pas à trouver un acquéreur. Tel un sauveur, l’agent immobilier ultra-sollicité vient analyser la situation, accompagné par une décoratrice de choc et de charme, soit Sophie Ferjani, soit Emmanuelle Rivassoux.

Dans ce numéro spécial, on suit le « home staging » de deux nouveaux logements tout en revivant les plus grands moments de l’agent immobilier et de ses deux fidèles comparses, qui recevront la visite d’anciens membres de l’équipe : Aurélie Hémar, Carole Carat et Stéphanie Catanzano. Rires, surprises et bonne humeur seront au rendez-vous de ce numéro qui risque de déménager !