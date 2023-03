Les Nuits Botanique reviennent pour une 30e édition sous le thème de l’air

Une fois de plus, le Botanique présente une programmation diversifiée et éclectique pour son célèbre événement culturel. La 30e édition des Nuits Botanique se déroulera du 23 avril au 12 mai. Cette année, le festival se fait sous le thème de l’air et la respiration. « Peut-être qu’on a besoin de respirer profondément, d’aller un petit peu au fond des poumons. L’air est la matière élastique qui transmet les vibrations et qui fait qu’à un moment donné, on peut porter de la beauté à travers l’invisible. Cette beauté peut apaiser nos émotions et cette beauté qui nous vient par les oreilles », explique Paul-Henri Wauters, directeur artistique du Botanique. Cela fait aussi référence aux voix rocailleuses et le grain de voix

11 soirées Durant 11 soirées, 120 artistes belges et internationaux feront vibrer la Rotonde, l’Orangerie, le chapiteau à l’extérieur et le musée dans des esthétiques très diversifiées. « La musique et l’art passent par toutes les sensibilités et certainement par les genres », estime Paul-Henri Wauters qui présente pour la dernière fois l’événement. « On est content d’avoir une quasi-parité. On a 46 % d’artistes féminines. À travers les créations et les résidences, au-delà de l’offre du marché, on veut insuffler cette parité. »

En tête d’affiche, on retrouve notamment le Français Flavien Berger et le Belge Mustii. Le festival fait la part belle aux Bruxellois avec Pierres, Soror, Lo Bailly, Mia Lena, Colt, Eugene, Kau trio, Meyy, Rive et Tukan.

de videos Les Nuits Botanique seront l’occasion pour 17 artistes de présenter leur nouvel album. Huit créations sont initiées spécifiquement par et pour l’événement. 10 projets spéciaux transporteront les spectateurs dans l’église Notre-Dame de Laeken, l’église des Dominicains et Bozar. Les jeunes sont mis à l’honneur lors des Bota Kids. À côté des concerts, les spectateurs pourront admirer les sculptures minérales d’Alexandra Leyre Mein sous les serres, dont la rénovation vient de s’achever. « Une des plus belles scènes d’Europe » Au fil des années, de la programmation et par son « côté exploratoire », le site a su s’inscrire sur la scène musicale. « Le Botanique a vraiment développé son identité et accompagné beaucoup d’artistes vers l’autonomie et la reconnaissance. On est considéré comme l’une des plus belles scènes européennes », se réjouit le directeur artistique.