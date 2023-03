Six semaines après l’incendie du «Noir Bonnet» à Sirault, Alicia est toujours sans logement: «On a travaillé toute notre vie et du jour au lendemain, on devient SDF…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Six semaines après le terrible incendie qui a ravagé sa maison, Alicia Rossi, du Noir Bonnet, ne voit encore aucune amélioration à sa situation. Sans maison, sans commerce et sans revenu, la situation se complique de jour en jour pour Alicia et son compagnon.