Procès des attentats à Bruxelles: une victime dénonce son combat contre les assurances, qui dure depuis sept ans

Ce jour-là, une première explosion survient à 07h58 à l’aéroport. Vers 08h45, Loubna Selassi reçoit un appel de son mari, Abdallah. «Je décroche et j’entends des cris d’une atrocité telle que d’y penser me donne des sueurs froides. J’entends ’Ma jambe! Ma jambe!’. Puis la communication s’arrête subitement.»

Son mari est vivant

Quelques heures plus tard, après avoir cherché par monts et par vaux une trace de son mari dans d’autres hôpitaux du Royaume, elle apprendra par téléphone qu’il est bien vivant et se trouve à Anvers. «Je reçois un diagnostic, en néerlandais. On me dit que mon mari est vivant mais qu’il a dû être amputé d’une jambe. On me dit ça au téléphone, comme un fait divers», se remémore-t-elle avec douleur. «L’annonce est tellement brutale que je m’effondre, je suis anéantie, je pleure toutes les larmes de mon corps.»

Quelques jours plus tard, celle qui se présente comme une «victime indirecte» apprend par le personnel médical que, lorsque son mari est arrivé dans cet hôpital anversois, «le chirurgien avait hésité à le soigner, pensant que c’était l’un des terroristes». «C’est une chose que j’aurais voulu ne jamais savoir. C’était très dur à entendre. Dans ce contexte-là, on se demande si sa jambe aurait pu être mieux soignée…», a-t-elle ajouté devant la cour d’assises.

Trois mois après avoir été hospitalisé, Abdallah peut enfin quitter l’hôpital. «On espérait alors retrouver un semblant de vie de famille. Mais c’est une fois rentré à maison qu’il a pris conscience qu’il avait perdu une jambe. Le seul fait de se laver, de se lever, de se déplacer était un obstacle, dans une maison qui n’était pas adaptée. Ce n’est qu’au retour que l’on a réalisé que plus rien ne serait comme avant», explique son épouse.

Le bagagiste est tombé dans une profonde dépression. Il voulait «juste mourir», selon les mots de son épouse. Le 24 décembre 2017, elle le retrouve inanimé dans un fauteuil. L’homme avait voulu mettre fin à ses jours, «à sa souffrance et à la nôtre». «Je n’ai jamais accepté ce qu’il a fait. J’ai pris ça comme un échec personnel.»

Loubna Selassi dit avoir ensuite frappé à toutes les portes. «Il fallait trouver des médecins, des psychologues... J’ai écrit au Premier ministre Charles Michel, au roi Philippe. Certains de ces courriers n’ont jamais reçu de réponse. On se retrouve seuls face à une nouvelle vie», résume-t-elle.

Son deuxième combat

«C’est à ce moment-là qu’a commencé un deuxième combat, alors que je pensais que l’histoire s’arrêterait là. Cette journée du 22 mars n’a jamais vraiment pris fin...» Depuis lors, son mari et elle sont en effet confrontés à une multitude d’expertises, de démarches et de formulaires à remplir. «Ce n’était que le début de notre combat, que l’on mène encore aujourd’hui. Toute notre famille a été attaquée, amputée.»

«Est-il normal que l’on nous ait laissé six mois sans prothèse (pour la jambe d’Abdallah, NDLR) car l’assurance refusait de la prendre en charge? Ce n’est pas un traitement digne d’une victime», a-t-elle dénoncé.

«Nous nous sommes sentis seuls face à nous-mêmes. Nous n’avions personne pour nous conseiller», a encore situé la témoin. «Madame, vous n’êtes pas Kim Kardashian, vous ne pourrez pas me payer», s’entendra-t-elle répondre par un avocat. «Quand il s’agit d’argent, il n’y a pas d’humanité», résume Loubna Selassi. Avant de dénoncer «ces experts capables d’anéantir en une remarque toute votre énergie». "Vous avez de la chance, on paie votre salaire», lui dira l’un d’eux.

La compagne d’Abdallah regrette que l’État ait laissé les victimes entre les mains des assurances. Les services impliqués sont censés les aider dans leurs démarches et devraient comprendre qu’elles ont besoin d’aide, de bienveillance et non de jugement, a-t-elle estimé. Au lieu de cela, «nous sommes auscultés, examinés et soupçonnés du pire. Les cauchemars de ce jour noir n’ont jamais de fin pour Abdallah.»

Avant de s’appesantir quelques instants sur ses propres sentiments. «Depuis le 22 mars, la tristesse m’a envahie. Je ne sais pas si je pourrai retrouver la joie de vivre. J’ai perdu foi en l’être humain et en moi-même.»

Ce n’est qu’en 2020 que Loubna Selassi réalise qu’elle n’en peut plus, que son corps a «trop encaissé», qu’elle est à bout et qu’elle a besoin d’aide.

«Je ne sais pas si je serai capable de soigner mes blessures. Elles resteront ancrées en moi. Personne ne peut imaginer ce que j’ai pu subir. J’ai honte d’exprimer mon mal-être. Comment pourrais-je me plaindre alors que j’ai encore mes deux jambes?», se demande-t-elle.