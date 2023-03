Arrivé comme réfugié à Aywaille, Patrick Sangwa y revient en tant que coach de l’équipe première de football: «Tout ce qui m’arrive, c’est le fruit d’un long travail»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Parcours étonnant que celui de Patrick Sangwa. Arrivé du Burundi en 2000 en tant que demandeur d’asile, il avait alors été envoyé au centre Croix Rouge de Sedoz, à Aywaille.

Une vingtaine d’années plus tard, il revient dans la localité. Par la grande porte cette fois, en tant que coach de l’équipe première de foot, avec la nationalité belge, une famille et un emploi dans l’informatique. Hasard du calendrier : son arrivée en bord d’Amblève suit de peu un incident raciste dont s’est rendu coupable un « supporter » d’Aywaille lors de la rencontre qui opposait son club à Huy. « Mais ça n’a rien à voir, précise-t-il d’emblée. Dans ma vie, on ne m’a jamais fait de cadeaux. Tout ce qui m’arrive, c’est le fruit d’un long travail. »