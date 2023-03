La commune de Marchin perd environ 10.000 euros suite à l’arrêt de Tihange 2

Après 40 ans de service, le réacteur nucléaire de Tihange 2 a définitivement été mis à l’arrêt à 22h45. Forcément, cela a des conséquences. Et notamment financières. Lors du conseil communal de ce lundi soir, les élus marchinois ont approuvé à l’unanimité l’adaptation et la reconduction de la convention liée à la centrale nucléaire. « Il y a un impact. Suite à l’arrêt, on passe de 41.000 euros à environ 30.000 euros. On perd près de 10.000 euros », explique le bourgmestre, Adrien Carlozzi. On rappelle que cette convention impacte toutes les communes avoisinantes de la centrale. Dont Modave, qui perd de son côté 23.000 euros.