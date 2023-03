Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Entre l’hiver 2013 et le printemps 2014, Jérémy Perbet (38 ans) vécut sa plus belle vie de footballeur professionnel à Vila-real, dans la province de Castellon. Auteur de vingt-deux buts pour Villarreal, l’actuel buteur du RFC Liège (21 buts) suivra attentivement le huitième de finale de Conférence League entre Anderlecht et son ancien club espagnol. L’ex-double meilleur buteur du championnat de Belgique avec Mons (25) et Charleroi (22), se souvient de son doux séjour dans la banlieue sud de Castellò de la Plana.

Jérémy Perbet, rappelez-nous les circonstances de votre aventure à Villarreal…

Ce transfert à Villarreal s’était fait avec six mois de retard. Alors que j’avais fini meilleur buteur de D1, le président montois Leone m’avait bloqué à Mons durant une demi-année supplémentaire pour assurer le maintien du club parmi l’élite. Ce n’est donc qu’en janvier 2013 que j’avais rejoint l’Espagne, où j’ai inscrit 11 buts en quatre mois pour participer à la montée de Villarreal en Liga.