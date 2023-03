Vous êtes victime ou suspect dans un dossier judiciaire? Vous avez désormais accès à votre dossier répressif, sur votre smartphone!

Une réelle avancée. C’est ainsi que l’avocat pénaliste Dimitri De Béco qualifie le pas que vient d’accomplir la justice. Depuis ce 3 mars, on voit enfin les résultats concrets de la numérisation de la justice, et cela au profit du justiciable. Désormais, les citoyens (victime, auteur, partie civile) et les avocats peuvent accéder au dossier répressif en ligne. « Plus besoin de perdre des heures au greffe du palais de justice pour consulter un dossier papier, le photographier et faire le tri au cabinet. Désormais, même en dehors des heures de bureau (le greffe n’est accessible que de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h), on peut consulter le dossier à son aise au cabinet ou même à domicile », se réjouit Me De Béco. Autre avantage : plusieurs avocats ou parties peuvent le consulter en même temps, alors que jadis, il fallait « attendre son tour » pour feuilleter le dossier.