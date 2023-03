Procès des attentats à Bruxelles: le déchirement personnel et familial causé par les attentats au cœur des témoignages

Les trois victimes venues raconter leur expérience – une survivante, une femme ayant perdu son mari et l’épouse d’un bagagiste grièvement blessé – ont chacune décrit le traumatisme que fut pour elles et leurs proches ce funeste jour. La première s’appelle Nidhi Chaphekar. Cette hôtesse de l’air indienne marchait avec son équipe dans le hall de Brussels Airport au moment de la double explosion. « Voler était ma passion. J’adorais venir à Bruxelles », explique celle qui désormais ne vole plus. Avec ses cicatrices, sa jambe plus courte et ses problèmes psychologiques supposés, les compagnies indiennes n’osent pas l’engager.

De l'horreur déclenchée à 07h58 ce matin-là, de ses 23 jours de coma, 100 jours loin de sa famille, l'auxiliaire de vol retient surtout les conséquences pour sa famille. Les larmes et la colère de sa fille alors âgée de 10 ans, la dépression de son fils de 13 ans et demi au moment des attentats, le courage et la compréhension de son mari.

La seconde répond au nom de Karina Ponnet et a vu son mari, Nic Coopman, 57 ans, être fauché par l’explosion de la seconde bombe à l’aéroport alors qu’il devait prendre l’avion pour des raisons professionnelles. Dans son témoignage empli d’émotion mais surtout de tendresse envers son époux, cette Gantoise de 64 ans a surtout rappelé le sourire et la gentillesse « inépuisable » de ce dernier et l’amour « flower power » et éternel qu’elle a envers lui.

Dans l’attente de nouvelles de son époux, Karina commence à écrire un livre pour lui relater les événements des jours sans lui. Le 25 mars, elle apprend la mort de son compagnon de vie, avec qui elle pouvait « conquérir le monde ». Avec la disparition de Nic s’arrête aussi « la belle vie ». « Seule, je n’irai plus jamais au restaurant, je ne ferai plus de terrasse ou de vélo. Je déteste toujours faire les courses seule. » « Nic et toutes les autres victimes ne se trouvaient pas au mauvais endroit au mauvais moment. Ce sont les terroristes qui n’avaient pas le droit d’être là, certainement pas avec les intentions qu’ils avaient », lancera encore la sexagénaire. Durant l’après-midi, c’est ensuite Loubna Selassi, l’épouse d’un bagagiste grièvement blessé à l’aéroport, qui est venue raconter les épreuves de vie incessantes que sa famille et elle traversent depuis lors. Elle s’est notamment adressée aux accusés, tous présents à l’exception de Salah Abdeslam, qui a demandé en début de journée à retourner au cellulaire, et Smail Farisi, qui ne s’est pas présenté, comme la veille. Son frère Ibrahim se fera, lui, remarquer en quittant la salle d’audience avec humeur alors que la victime était à la barre. Sur son passage, il a bousculé une femme blessée à Maelbeek, entraînant l’évacuation de celle-ci par ambulance, selon les explications d’une avocate des parties civiles. Loubna Selassi a demandé aux accusés quel dieu les avait obligés à infliger toute cette peine et ces souffrances. « Ma religion, l’islam n’est pas à confondre avec les actes ignobles qui ont été commis », leur a-t-elle lancé. Tout au long de son récit, qu’elle a eu du mal à débuter, prise par l’émotion, Loubna Selassi a esquissé un quotidien de lutte incessante depuis sept ans. Elle est ainsi revenue, avec des mots durs, sur le combat que son époux, qui a dû être amputé d’une jambe, et elles doivent encore mener, notamment vis-à-vis des assurances. Depuis le 22 mars 2016, ils sont en effet confrontés à une multitude d’expertises, de démarches et de formulaires à remplir. Le jour de l’attentat « n’était que le début de notre combat, que l’on mène encore aujourd’hui. Toute notre famille a été attaquée, amputée. » « Madame, vous n’êtes pas Kim Kardashian, vous ne pourrez pas me payer », s’entendra-t-elle répondre par un avocat. « Vous avez de la chance, on paie votre salaire », lui dira un expert des assurances. Face à ce qu’elle estime être un abandon des victimes par l’État, ces dernières ont besoin d’aide, de bienveillance et non de jugement. Au lieu de cela, « nous sommes auscultés, examinés et soupçonnés du pire ». « La fatigue et le désarroi ont eu raison de la personne que j’étais avant le 22 mars. » Un sentiment d’abandon partagé par les soeurs de Nic Coopman. « Notre famille n’a pas été contactée » par les autorités à la mort du quinquagénaire. « Tout passait par l’intermédiaire de (son épouse, NDLR) Karina, qui nous mettait au courant. Nous ne trouvons pas cela juste », ont écrit Linda et Vera Coopman. Refusant de parler des djihadistes qui ont arraché leur frère – « Ils n’en valent pas la peine » – elles se sont souvenues de la joie de leur « Nicky » de retourner vivre à la mer, d’où la famille est originaire, après la pension. « Il y est maintenant enterré. » La présidente de la cour a clôturé en lisant des auditions des survivants Amit Motwani (collègue de Nidhi Chaphekar) et Felipe Duque, ainsi que de proches des victimes américaines Justin et Stephanie Shults, et néerlandaise Elita Weah. Le frère et la sœur de cette dernière ont précisé qu’il leur était impossible de témoigner à Bruxelles car ils vivent aux États-Unis et ne sont pas en mesure d’assumer les coûts d’avion et de séjour. « Je pense qu’il a dû y avoir un malentendu car ces coûts sont pris en charge par la cour d’assises puisque c’est moi qui les convoque », a remarqué la présidente Laurence Massart.