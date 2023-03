Journée des femmes à Ixelles: renommer le «Jardin des citoyens» en hommage à Antoinette Spaak

Figure emblématique de la politique belge, elle a été la première présidente d’un parti politique, le FDF (ancêtre de DéFI). Ministre d’État, parlementaire et européenne convaincue, elle était également élue communale à Ixelles. L’opposition propose de renommer le parc situé à côté du Parlement européen « Jardin des citoyens – Antoinette Spaak ».

À l’occasion de la journée internationale des Droits des Femmes, l’opposition ixelloise propose de faire d’une pierre deux coups. Les chefs de groupe Gautier Calomne (MR-VLD), Anne-Rosine Delbart (DéFi) et Geoffroy Kensier (Objectif XL) demandent au collège ixellois de rendre hommage à Antoinette Spaak.

Le lieu n’a pas été choisi au hasard. « Le jardin a ouvert en septembre et elle est morte en août 2020 », pointe Gautier Calomne. Oasis de verdure et de sérénité au cœur du quartier européen, ce parc est un trait d’union de par sa situation géographique au Parlement européenne où la politique a siégé pendant 20 ans.

La pionnière a tiré sa révérence à 92 ans, au moment où le Covid faisait rage. La commune a bien ouvert un registre de condoléances et les messages politiques ont rapidement salué la mémoire « d’une grande dame ». Mais c’est « tout ». Pour les élus, « il est temps de rendre hommage à Antoinette Spaak » à Ixelles.

Lire aussi deces-dantoinette-spaak-ixelles-ouvre-un-registre-de-condoleances

« Consensus »

Les trois chefs de groupe formaliseront leur proposition lors du conseil communal de la fin du mois de mars. « Si ce n’est pas possible, on trouvera autre chose pour lui rendre hommage mais cette formule nous paraît la plus cohérente », lâche le libéral qui a eu l’occasion de partager quelques combats avec Antoinette Spaak.

Pour simplifier les choses, l’opposition propose « juste » de changer le nom du parc en y ajoutant le nom de l’Ixelloise. « Les lieux ont déjà un nom. Le parc Audrey Hepburn était sans nom. Un buste a été donné par son fils mais ça coûte cher », pointe Geoffroy Kensier.

Lire aussi le-jardin-audrey-hepburn-inaugure-par-son-fils-ixelles

L’appartenance politique d’Antoinette Spaak s’efface au profit de sa longévité en politique et des combats qu’elle a menés. « C’est une personne attachante qui n’avait pas sa langue dans sa poche et qui a rencontré des personnalités importantes comme Simone Veil », décrit Anne-Rosine Delbart qui était sa voisine.