Un rassemblement à Bruxelles pour dénoncer «la chute de la démocratie israélienne»

Le rassemblement était organisé sur la place du Luxembourg pour inciter les institutions européennes à intervenir sur la situation en Israël.

Les manifestants critiquent un projet de loi du gouvernement israélien qui vise à lui donner une plus grande influence sur la sélection des juges et qui limiterait ainsi les prérogatives de la Cour suprême. « Si ce projet de loi passe, on risque de voir la chute de la démocratie israélienne », dénonce Dan Sobovitz, l’organisateur du rassemblement. « Il faut que l’Union européenne casse le silence et dise qu’elle est alertée par ce qu’il se passe en Israël », poursuit-il.