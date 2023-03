De la pub pour de l’alcool sur des abribus fréquentés par des centaines d’enfants à Braine-l'Alleud: «C’est choquant», réagit le Tec

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Choquant ! La gare de bus Tec de Braine-l’Alleud, en Brabant wallon, est fréquentée chaque jour par des centaines d’enfants et de jeunes gens, qui arrivent à Braine pour se rendre dans une des écoles de la commune, ou qui prennent le bus pour aller dans une autre commune. Cette gare de bus se trouve également juste à côté des quais de la gare SNCB, une gare importante empruntée elle aussi par de nombreux jeunes.

Alcool à 35 %

Matin et soir, ce sont des lieux de rassemblement pour ces enfants qui attendent leur bus ou qui débarquent. Dans cette gare de bus, où passent 14 lignes de bus, qui enregistre 473 voyages par jour et 1.260 montées par jour (par jour scolaire), qui dispose de plusieurs quais, on trouve bien entendu des Abribus. Et sur ces derniers, des publicités, gérées par la société Decaux. C’est là qu’ont fleuri des affiches avec une publicité pour une marque de whisky. Un alcool à 35 %, comme on peut le voir sur la bouteille qui illustre l’affiche. Et ce slogan : « Jack Honey avec de la limonade, c’est l’été toute l’année ». Comme il s’agit d’une publicité pour de l’alcool, l’affiche indique la mention obligatoire « Notre savoir se déguste avec sagesse ».