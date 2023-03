Amarok est très harceleur avec les chats. Il n’est pas tout à fait propre et a encore tout à apprendre. Il a tendance à voler et à grignoter tout ce qu’il trouve. Amarok a très peur de la voiture et est encore très stressé quand on lui passe une laisse. Patience et douceur seront de mise.

Vous craquez pour Amarok et souhaitez lui offrir un foyer ? Contactez la SPA La Louvière au 064/22.25.07.