Elle pense que les enfants font du bruit mais fait une découverte bien plus étrange… «J’entends des voix, je me sens observée et je sens constamment une présence»

Keira Henricksen, une jeune maman de 18 ans vit depuis plusieurs mois dans l’appartement de son compagnon de 35 ans, Anthony Passalaequa. Elle a été réveillée en pleine nuit par du bruit venant de la chambre de David, son beau-fils de 7 ans. Keira pense que ce dernier a fait tomber sa boîte de Lego mais David nie.

En regardant les images de la caméra de surveillance, il apparaît que la caisse n’a pas été poussée par son beau-fils mais « par quelque chose ou quelqu’un ». Keira déclare : « Je ressens constamment une présence et je me sens observée depuis un certain temps ». Elle ajoute : « J’entends des voix dans le salon quand je suis seule à la maison, je me sens observée quand je suis dans la salle de bain et je sens constamment une présence ».