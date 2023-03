Des astronautes autour de la Lune en novembre 2024, dit la Nasa

Ce calendrier est permis par le succès de la mission Artémis 1, qui s’était conclue en décembre après un peu plus de 25 jours dans l’espace. Le vaisseau Orion, qui ne comportait personne à bord pour ce premier vol test, avait été propulsé par la nouvelle fusée SLS, la plus puissante du monde, et s’était mis avec succès en orbite autour de la Lune, avant de revenir sur Terre.

L’analyse détaillée de cette mission se poursuit, a déclaré lors d’une conférence de presse Jim Free, administrateur associé à la Nasa. Mais les premiers retours d’expérience doivent permettre un décollage de la deuxième mission Artémis vers «la fin novembre 2024», a-t-il dit. Soit dans plus d’un an et demi.