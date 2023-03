Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ils s’attendaient à un plan d’économies, à des prépensions, à quelques franchises de magasins peut-être. Mais la décision de la direction de Delhaize de se séparer de l’ensemble de ses 128 magasins en gestion propre, pour les proposer à la franchise, a fait l’effet d’une bombe.

Mardi matin, le conseil d’entreprise convoqué par la direction aura été bref, deux minutes montre en main, et sans possibilité de discussion autour de la table. « On nous a bien fait comprendre que ce n’était pas négociable », réagissait Myriam Delmée, la présidente du Setca.

« La seule option » selon Delhaize

Deux minutes qui risquent toutefois d’impacter considérablement la vie des 9.000 travailleurs de ces sites répartis dans tout le pays, et qui ont pour la plupart baissé le volet de leur magasin ce mardi. Car si la direction se voulait rassurante, promettant qu’aucun collaborateur ne perdrait son emploi ou ses conditions salariales, pour les syndicats, il ne fallait pas se leurrer : le personnel changera de commission paritaire ce qui, à terme, imposera plus de flexibilité dans le travail et dans le salaire.

« Ces collaborateurs verront leurs conditions de travail se dégrader de 20 à 25 %. Ça, c’est la réalité des faits », estime Myriam Delmée. Le nombre d’heures prestées augmente, on demande plus de flexibilité aux travailleurs, avec du travail le dimanche, le recours massif aux étudiants au détriment d’employés à temps partiel, plus de suppléments de salaire après 18h, la non-représentation syndicale dans ces structures.

Delhaize estimait pour sa part qu’il s’agissait « de la seule option pour continuer à investir dans un avenir durable pour Delhaize ». « Les magasins affiliés ont vu leurs parts de marché augmenter de manière constante au cours des dernières années », tandis que « les supermarchés en gestion propre (…) ont vu leur rentabilité et leurs parts de marché décliner au cours de la même période ».

Qu’est-ce que ça change ?

Mais qu’est-ce que ça change concrètement pour les clients ?