Intempéries en Belgique: attention, le sud du pays passe en phase de pré-alerte routière

Des précipitations hivernales (chutes de neige) sont prévues, à partir de mardi soir et ce jusqu’en début de matinée mercredi, sur l’ensemble de la Région wallonne et en particulier, sur les provinces de Liège et de Luxembourg, précise-t-elle.

La phase de pré-alerte routière consiste à maintenir la mobilité par le recours à des moyens complémentaires (rappel des engins de déblocage, traitement spécifique des côtes à risque et renforcement des actions d’épandage). Elle permet aussi la mobilisation de forces de police supplémentaires, selon la CAR.