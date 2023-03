David doit partir à 4.000€ km de chez lui pour se faire soigner: «C’était le cas pour 90% des passagers»

David Moore a une dent cassée. Lorsqu’il a voulu se faire soigner, c’est la stupeur : aucun traitement n’était possible dans le cadre de la NHS (le système de santé britannique) ou dans un cabinet privé, révèle le Daily Mail. Il n’a rien trouvé dans un rayon de 50 km autour de chez lui, à Bridlington, dans le Yorkshire de l’Est !

Aussi, David a dû se rendre en Turquie Antalya pour se faire poser son plombage à plus de 4.000 km de chez lui. Il n’était pas le seul : « 90 % des passagers étaient en quête de soins dentaires ». S’il a payé moins cher qu’au Royaume-Uni, le coût total lui est revenu pour plus de 2000£ (2200 €), pour le vol et l’hébergement. Il témoigne : « Je me souviens que j’ai eu un implant il y a environ neuf ans chez moi et que cela m’a coûté autant qu’en Turquie ». Il décrit également le travail de qualité opérée par les soignants turcs à son égard.