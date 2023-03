C’est officiel, la Star Academy revient prochainement sur TF1: voici comment participer au casting! (vidéo)

Pour le grand retour de la Star Academy en 2022, 25.000 personnes qui rêvaient de pousser les portes du mythique château et de partager la scène avec les plus grands artistes avaient tenté leur chance. La jeune Anisha avait fini par remporter la compétition.

Le retour de la Star Academy pour une nouvelle édition, après son revival très réussi fin de l’année dernière, ne faisait déjà plus aucun doute. Depuis plusieurs semaines, diverses informations circulaient dans les médias français, évoquant une saison 11 plus longue et aboutie, et citant même l’arrivée de Lara Fabian, dans le rôle de directrice. Si cette information n’a pas été confirmée, on devrait toutefois pouvoir retrouver les nouveaux professeurs découverts à l’automne dernier, et largement appréciés du public.