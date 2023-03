Chelsea renverse le Borussia Dortmund et rejoint les quarts de finale de la Ligue des champions

Les Allemands s’étaient imposés 1-0 au match aller, mais les Blues ont renversé la vapeur grâce à Sterling (43e) et Havertz sur penalty (53e).

Battu 0-2 chez lui au stade Jan Breydel, le Club de Bruges a vécu un calvaire à Benfica (5-1).

Mercredi, le Paris Saint-Germain de Lionel Messi et Kylian Mbappé, mais sans Neymar blessé, se déplace à Munich pour y défier le Bayern, après s’être incliné 0-1 au Parc des Princes lors du match aller. L’AC Milan et ses Belges Alexis Saelemaekers, Divock Origi et Charles De Ketelaere défendront eux à San Siro leur avance acquise à Londres contre Tottenham (1-0).