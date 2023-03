Standard: Arnaud Bodart pourra finalement jouer contre Bruges

Exclu tout au bout du temps additionnel, samedi face à Westerlo, pour une faute de main commise en dehors de son rectangle, Arnaud Bodart a défendu sa cause en parlant d’un réflexe malheureux. « J’ai mal jugé la trajectoire du ballon », a-t-il expliqué. « Je suis en retard et j’ai sauté anticipativement car le joueur de Westerlo ne pouvait que me lober. J’ai tenté de retirer les mains mais c’était trop tard. Je n’ai pas touché le ballon du bras pour enlever un but à Westerlo. Le jeu va très vite. Comme gardien, c’est une décision qu’on prend instinctivement, sans avoir le temps de réfléchir… »

Le Standard a demandé à ce que l’exclusion soit jugée suffisante, ou au pire que Bodart puisse bénéficier d’un sursis. Le club liégeois a appuyé sa requête sur un précédent, qui date du 24 janvier 2021. Ce jour-là, le gardien de Charleroi Nicolas Penneteau avait été exclu par Jonathan Lardot à la 95e minute d’un choc wallon remporté à Sclessin par le Standard (3-2), exactement dans les mêmes circonstances, après avoir touché de la main un ballon de Mehdi Carcela qui prenait la direction du but. Il avait écopé à l’époque d’un match de suspension avec sursis et d’une amende de 500 euros.