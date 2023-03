Deux Américains morts au Mexique: la piste du «malentendu» se renforce

« La théorie selon laquelle il s’agit d’un malentendu et non d’une agression délibérée se renforce », a déclaré Irving Barrios, procureur de l’Etat de Tamaulipas, dans le nord-est du Mexique, lors d’une conférence de presse.

Bien que d’autres hypothèses sur les causes de l’enlèvement ne soient pas exclues, la piste du malentendu est considérée comme « la plus solide » et « certainement la plus juste », a-t-il ajouté.