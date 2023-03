La neige est tombée sur la Belgique: jusqu’à 10 centimètres attendus par endroits, tout le pays placé en alerte par l’IRM ce mercredi!

De la neige lourde et humide tombera sur tout le pays ce mercredi matin mais les précipitations hivernales se transformeront assez rapidement en pluie sur le sud du pays en matinée, puis sur le reste de la Belgique à la mi-journée, annonce l’IRM, qui a lancé une double alerte - jaune et orange - sur la Belgique.

Les maxima varieront entre 2 et 3°C dans le nord et l’ouest du pays et atteindront jusqu’à 7°C dans le sud des Ardennes et même jusqu’à 10°C en Lorraine belge.