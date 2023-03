Simon Mignolet dépité après la débâcle brugeoise en Ligue des Champions: «Le coach? Je crois qu’il y a des gens au-dessus qui peuvent prendre des décisions…»

Ce qu’avouait Simon Mignolet. « Nous n’avons pas été à la hauteur de Benfica, il faut le reconnaître. La différence était trop grande, ils ont eu facile et méritent largement leur qualification », a concédé le gardien brugeois au micro de Club RTL. « On aurait voulu faire quelque chose, marquer une fois, peut-être alors le public devient un peu plus nerveux et eux ne jouent pas leur jeu. Mais jamais nous n’avons été en position de pouvoir le faire. Dès le début de match, ils ont très bien joué. Nous étions toujours en retard et eux ont eu facile ».

Déjà corrigé à Ostende vendredi en championnat (3-0), le Club de Bruges va devoir se reprendre dimanche face au Standard. « On doit essayer d’oublier ce match le plus vite possible. La Ligue des Champions et le championnat, ce sont deux compétitions différentes. On savait déjà que le match de championnat dimanche était plus important, mais si tu as une occasion de faire quelque chose en Ligue des Champions pour passer le tour, tu dois évidemment la saisir, mais on n’en a même pas eu l’occasion aujourd’hui (mardi). Et dimanche, oui, chez nous, on est obligé de gagner. »