Guerre en Ukraine: en prenant Bakhmout, Moscou aurait «la voie libre» vers l’est de l’Ukraine, dit Volodymyr Zelensky

Mais le président ukrainien a déclaré à CNN que ses forces armées étaient résolues à rester à Bakhmout.

«J’ai eu une réunion avec le chef d’état-major hier et les commandants militaires en chef (...) et ils ont tous dit que nous devions rester forts à Bakhmut», a-t-il précisé dans cet entretien exclusif.

«Bien sûr, nous devons penser à la vie de nos militaires. Mais nous devons faire tout ce que nous pouvons pendant que nous recevons des armes, des fournitures et que notre armée se prépare à la contre-offensive».

Si la valeur stratégique de Bakhmout est contestée, la ville a pris une importance symbolique et tactique, au vu des lourdes pertes subies par les deux camps. Il s’agit de la bataille la plus longue et la plus meurtrière depuis le déclenchement de l’invasion russe en février 2022.