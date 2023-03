Gary Green, un Américain de 51 ans, a été exécuté au Texas pour un double meurtre: voici quels ont été ses derniers mots envers la famille de ses victimes…

Gary Green, 51 ans, a été déclaré mort à 19H07 locales (02H07, heure de Bruxelles) depuis le pénitencier de Huntsville, de ce vaste Etat conservateur du sud des Etats-Unis.

Il avait été condamné à la peine capitale en 2010 pour avoir, un an plus tôt à Dallas, poignardé sa femme et noyé dans une baignoire la fille de cette dernière, âgée de six ans.