Un camion bloque la route de Martelange, un bus dans le fossé à Arlon: la neige cause d’importantes perturbations sur les routes de la province de Luxembourg

Impossible de joindre les services de secours ce mercredi matin submergé par les appels. La neige est tombée et les interventions de nos pompiers sont nombreuses sur les routes de la province de Luxembourg.

Du côté de Musson, un camion et une voiture bloquaient la route entre Musson et Rachecourt. La circulation était perturbée aux alentours de 8h30.

Et aux alentours de 9h30, un camion bloquait également la route entre Etalle et Habay, dans le sens d’Habay.

Sur cette même Nationale 4, à hauteur de Sinsin, la situation est également dangereuse à hauteur de la BK 94.8 en direction de Bruxelles. La situation est dangereuse, car un camion est également en ciseaux sur la route.

Pour rappel, compte tenu de la situation météorologique, la Cellule d’Action Routière (CAR) composée du Centre régional de crise de Walllonie (CRCW), de la Police Fédérale de la route et du centre Perex a décidé de déclencher la phase de pré-alerte routière pour les provinces de Liège et de Luxembourg le 08 mars 2023 entre 02h00 et 10h00 du matin.