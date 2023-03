Cristiano Ronaldo au cœur d’une grosse polémique en Arabie Saoudite: un club adversaire du Portugais crie au scandale

Comme vous le savez certainement, depuis le 30 décembre dernier, Cristiano Ronaldo est un joueur d’Al-Nassr. En Arabie Saoudite, le Portugais semble être heureux, lui qui a déjà marqué 8 buts et délivré 2 passes décisives en 7 apparitions toutes compétitions confondues dont 6 en tant que titulaire. Il a d’ailleurs été élu joueur du mois de février. Bref, tout semble aller pour le mieux pour l’ancien joueur de Manchester United. Mais ce mercredi, il est au centre d’une importante polémique en Arabie Saoudite.

Marca révèle qu’Al Ittihad, club qu’il va affronter jeudi en championnat, crie au scandale. La raison ? L’écurie saoudienne ne digère pas le fait que Mateu Lahoz ait été désigné pour arbitrer le « superclasico » de la Saudi Pro League. L’arbitre originaire de Valence a déjà dirigé à plusieurs reprises des matchs disputés par CR7 lorsqu’il était au Real Madrid et ils ont échangé plusieurs fois. Mais ce qui ne passe pas à Al Ittihad, surtout chez les fans, c’est la complicité entre les deux hommes. Des images d’eux se faisant des accolades ont refait surface et certains journalistes estiment que Mateu Lahoz et Cristiano Ronaldo sont « amis ». Une polémique dont le footballeur né en 85 se serait bien passé.