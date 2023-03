Conditions de circulation difficiles à cause de la neige, accidents, bus supprimés et déviés en région liégeoise: voici ce qu’il faut savoir avant de prendre la route ce mercredi

Plusieurs accidents ont été signalés ce matin, notamment sur nos autoroutes. Sur la E40 à Rocourt et en direction de Bruxelles, un accident impliquant un bus est survenu. L’accès Rocourt vers Bruxelles est actuellement fermé.

Toujours sur la E40 mais à hauteur de Soumagne, cette fois, et en direction d’Aix-la-Chapelle, un camion est en travers de la chaussée et la bande de droite est obstruée.

Sur la E42 à Saint-Georges et en direction de Liège, un accident est également survenu causant des retards de 25 minutes si vous vous dirigez vers la Cité ardente.

Transports en commun

Le plan intempéries a été activé sur le réseau du TEC Liège-Verviers. Plusieurs lignes, notamment celles empruntant des rues à fortes pentes, sont supprimées ce mercredi matin. C’est par exemple le cas des lignes qui transitent par Saint-Nicolas, le Laveu, Cointe, Sainte-Walburge, Rocourt et Ans du côté de Liège ou de nombreuses lignes du côté de Seraing, Boncelles et Flémalle. La Basse-Meuse est également concernée, notamment du côté de Bassenge. D’autres lignes sont simplement déviées.

Pour consulter les lignes supprimées et déviées, rendez-vous ICI.

Panne de courant

De nombreux foyers se sont retrouvés sans électricité ce mercredi matin dans plusieurs communes de la province de Liège. Notamment à Aywaille, Sprimont, Comblain-au-Pont, Anthisnes, Nandrin, Jalhay et Huy.

Plusieurs dépannages ont déjà été réalisés, nous indique Resa. D’autres sont en cours. « À Jalhay et Anthisnes, tout est rétabli ». Tandis que les dépannages sont en cours à Nandrin (deux postes hors tension), Comblain-au-Pont (dix postes et cabines hors tension), Huy (quatre postes hors tension), Aywaille (trois postes hors tension) et Sprimont (quatre postes hors tension).