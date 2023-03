Menace d’attentat à la bombe dans le métro à Bruxelles: «Tous les services de police sont en alerte»

Depuis mardi soir, des messages faisant état d’une potentielle menace d’attentat à la bombe dans le métro à Bruxelles ce mercredi matin circulent. Questionnée, la porte-parole de la police fédérale, An Berger, confirme que « un mail de menace d’attentat à la bombe sur une ligne de métro à Bruxelles a bien été réceptionné dans la nuit de mardi à mercredi ».

Et de préciser : « On a pris cela très au sérieux, on a fait un sweeping avec des chiens policiers capables de détecter les explosifs qui s’est révélé négatif, mais on reste très vigilant, tous les services policiers sont en alerte. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête pour identifier le(s) auteur(s) de cette menace d’attentat à la bombe ».