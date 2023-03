Un bus dans le fossé, un camion en ciseau, de magnifiques paysages mais aussi des embarras sur les routes à cause de la neige: la prudence reste de mise ce mercredi

De la neige lourde et humide tombera sur tout le pays ce mercredi matin mais les précipitations hivernales se transformeront assez rapidement en pluie sur le sud du pays en matinée, puis sur le reste de la Belgique à la mi-journée, annonce l’IRM, qui a lancé une double alerte - jaune et orange - sur la Belgique.

Plusieurs accidents ont été signalés ce matin, notamment sur nos autoroutes. Sur la E40 à Rocourt et en direction de Bruxelles, un accident impliquant un bus est survenu. L’accès Rocourt vers Bruxelles est actuellement fermé.

Toujours sur la E40 mais à hauteur de Soumagne, cette fois, et en direction d’Aix-la-Chapelle, un camion est en travers de la chaussée et la bande de droite est obstruée.

À Martelange, il est carrément conseillé d’éviter absolument de prendre la N4 Namur-Arlon-Luxembourg. « Plusieurs camions se sont retrouvés en ciseaux dans la zone », peut-on lire sur le site inforoutes.be. Les images sur les réseaux sociaux permettent de rapidement se rendre compte de la file de voitures provoquée par cet accident.

Sur cette même Nationale 4, à hauteur de Sinsin, la situation est également dangereuse à hauteur de la BK 94.8 en direction de Bruxelles. La situation est dangereuse, car un camion est également en ciseaux sur la route.

A Malmedy, un camion est bloqué à l’entrée de l’E42, ce mercredi matin. Dans les Hautes Fagnes, on mesure déjà 20 centimètres de neige au Mont Rigi et à Botrange.

Pour rappel, la Cellule d’Action Routière (CAR) composée du Centre régional de crise de Walllonie (CRC-W), de la Police Fédérale de la route et du centre Perex, a décidé de déclencher la phase de pré-alerte routière pour les provinces de Liège et de Luxembourg mercredi entre 02h00 et 10h00 du matin. Des précipitations hivernales (chutes de neige) sont prévues, à partir de mardi soir et ce jusqu’en début de matinée mercredi, sur l’ensemble de la Région wallonne et en particulier, sur les provinces de Liège et de Luxembourg, précise-t-elle.

La phase de pré-alerte routière consiste à maintenir la mobilité par le recours à des moyens complémentaires (rappel des engins de déblocage, traitement spécifique des côtes à risque et renforcement des actions d’épandage). Elle permet aussi la mobilisation de forces de police supplémentaires, selon la CAR.