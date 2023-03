Des activités culturelles à foison !

Au cours d'une soirée « Culture & Vous », mise sur pied dans les locaux de l'administration communale, Julien Herman, échevin de la Culture, et Adeline Degraux, directrice du Centre Culturel, ont recueilli les idées des citoyens pour l'année 2023, concernant notamment le Mérite Culturel, le Mérite d'Honneur et le Mérite Wallon, trois manifestations qui mettent à l'honneur des Gerpinnois(e)s. Les activités culturelles ne manquent pas dans l'entité de Gerpinnes. Après une rencontre avec l'acteur gerpinnois Angelo Bison (de la série TV « Ennemi public »), sont déjà programmés, - le 13 avril : une visite de l'expo immersive de Van Gogh à Bruxelles, - de juin à octobre, un concours photo : « Notre entité et notre patrimoine », un concert des lauréats du concours Reine Elisabeth, la visite de la brasserie Cantillon,... S'articulant autour du folklore, de l'attachement à Gerpinnes, et de la vie culturelle et artistique, le Centre Culturel (Rue de Villers, 61 à Lausprelle) annonce : - le 15 mars à 15h, un spectacle de conte pour enfants de 3 à 5 ans : « J'ai mis dans ma valise », - le 1er avril : la 5ème édition de « Folk en fête », - les 21 et 22 avril,un cabaret musi-comique : « Garçon svp ! », - le 4 juin : une Journée du Vélo, - le 9 juin : un Ciné plein air, - les 31/3,28/4,26/5 et 23/6: des soirées « Jeux de société », ainsi que des stages pour enfants, des ateliers d'art floral, atelier de dessin de portrait, ateliers culinaires, arguèdènes, yoga, tricot papote, repair café,.... Pour tout contact : 071/50 1164.- page Facebook centreculturelgerpinnes.

JEAN-CLAUDE HERIN