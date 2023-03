Fraîchement signé sur le label Wati B, le groupe C4 Family présente leur nouvel EP «Cartier-Bresson» avec le clip de «Sommes»

En 2019, VE et Alias sortaient leur 1er projet au nom évocateur : « Bête et méchant ». Musicalement imprévisibles, les deux frères de son qui forment la C4 Family étaient toujours en quête de nouvelles sonorités. À l’aise sur les accords sombres de la Drill, le groupe se refuse à être là où on l’attend. Fraîchement signés sur le label Wati B, les deux rappeurs originaires des 4 Chemins à Pantin (93) viennent de passer à l’étape supérieure.

Après avoir aiguisé leurs armes pour une arrivée fracassante, VE et Alias, respectivement âgés de 23 et 24 ans, ouvrent un nouveau chapitre de leur carrière avec la sortie de leur EP « Cartier-Bresson ». Un titre d’EP avec une signification forte faisant référence, d’une part, au nom d’une rue de leur ville, premier bastion de leur enfance, là où tout a démarré. D’autre part, ils s’y livrent sur la brutalité de leur quotidien. Ils présentent ainsi 9 titres à travers lesquels ils partagent avec leurs auditeurs la rudesse de leur vie de quartier.