Un homme arrêté à la gare de Namur avec plus de 1kg de cannabis et 143 sachets sur lui!

En février, la zone de police Namur Capitale a mené neuf opérations de sécurisation ciblées dans le haut de la ville et sur les quartiers de Bomel et Jambes. Celles-ci visaient surtout la sécurité des citoyens, la vente et la détention de stupéfiants, ainsi que la mendicité agressive.

Lors d’une patrouille dans le haut de la ville, un duo de policiers a eu l’attention attirée par le comportement suspect d’un individu aux abords de la gare. « La réactivité des policiers a permis d’interpeller cet individu qui était détenteur d’une quantité non négligeable de stupéfiants (ndlr : plus d’un kilo de cannabis !), d’argent (950 €), de matériel de conditionnement (une balance de précision et 143 sachets) et d’un GSM », indique la police namuroise. Le suspect, présenté à un juge d’instruction, a été placé sous mandat d’arrêt.