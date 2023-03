La région de Mons-Borinage s’est réveillée sous un léger tapis de neige (photos)

Les automobilistes les plus prudents sont partis un peu plus tôt que prévu ce mercredi matin. Et pour cause, les services météo avaient prévenu que la neige faisait son retour en Belgique. Il fallait donc être prudent, même s’il n’y a pas eu de gros soucis à signaler sur nos routes.

Pas d’inquiétude, un redoux rapide est attendu dès ce mercredi matin. C’est la pluie qui va prendre la relève.