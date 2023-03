La «Giga» fibre de VOO pour toute la commune d’Andenne en 2023

Surfer 1000 fois plus rapidement qu’il y a 20 ans, c’est la promesse que VOO a fait aux Andennais début 2023. Dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie (PRW) et de l’appel d’offres « Last Mile » de Digital Wallonia (destiné à combler le déficit de connectivité haut débit du territoire wallon), et après avoir fait de même dans de nombreuses communes wallonnes et bruxelloises, VOO a entamé cette année les travaux nécessaires pour développer son infrastructure Internet Giga sur le territoire de la Cité des ours.

Les travaux d’implantation de l’infrastructure Giga de VOO ont commencé ce mois de février pour se terminer en octobre 2023. Tous les villages de l’entité seront concernés par ces aménagements, excepté Andenne, Seilles et Sclayn. Ces trois villages étant déjà bien équipés par le réseau VOO, l’opérateur liégeois explique vouloir favoriser les zones plus rurales non encore correctement desservies par ses services.