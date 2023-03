Les «Pigeons» récompensent les arnaqueurs: «On s’est privés de remettre des prix parce qu’on n’avait pas des arguments en béton»

Thibaut Roland : Comme une remise de prix, en sachant que les gens à qui on va les remettre ne sont pas très chauds à l’idée de venir. Donc, il va falloir trouver des subterfuges pour arriver à nos fins. Nous aurons une équipe de livreurs en scooter un peu partout et cela se fera par le biais des reportages ou par personnes interposées. Nous avons prévu une mise en scène sympa pour traiter cela dans la légèreté. On se connectera au fil de l’émission à un appartement témoin dans lequel on rejoindra notre petit couple de chroniqueurs, Luc et Jessica, à qui il sera arrivé des galères.

Fanny Jandrain : Si, justement ! C’est dans l’ADN du programme ! Tous les jours, nous recevons des personnes qui ont subi des dommages pour des sommes parfois faramineuses. Les Pigeons, c’est toute une armée au service des consommateurs. Notre rôle est d’être aux côtés des gens et on ne va pas lâcher. On est là pour dénoncer les pratiques illégales, les montants abusifs et en cela dissuader ce genre d’arnaques. On donnera les clés pour ne plus tomber dans le panneau et se protéger. Par ricochet, notre but est de protéger le pouvoir d’achat.

Thibaut Roland : Il y aura des prix plus légers quand même, comme celui qu’on remettra à Benjamin Castaldi pour son rôle de pire acteur d’une pub, ou de la fausse promesse. Vous verrez, on va tester le jean prétendument incassable. Ce prime est construit comme un divertissement et en même temps, on va dénoncer de véritables drames.

Sur quels critères avez-vous élu les « vainqueurs » ?

Thibaut Roland : D’une part, sur base de l’expérience de « SOS Pigeons », à la radio, et de tous les témoignages qui nous sont remontés, on a défini des profils particuliers ciblés. Il y a des prix qu’on assume comme plus subjectifs mais on ne dénoncera jamais une marque gratuitement. On a fait appel à toutes les forces vives derrière nous. Par exemple, pour définir la ligne de train la plus en retard, on s’est associés à navetteurs.be, qui sur base de données collectées sur des années, nous ont aidés à la trouver.

Justement, quelles seront les catégories présentées ?

Fanny Jandrain : Il y en a dix. A celles que Thibaut a mentionnées s’ajoutent le pire entrepreneur, le pire dépanneur, le pire service clientèle, la promesse la plus folle, le pire produit de fast-food, la pire gare de Belgique, le pire employeur. Et puis, il y a des points d’interrogation. Des Pigeons d’or seront remis ou pas à la suite de tests concluants ou non en direct sur le plateau.

C’est piégeux, des arnaqueurs vexés pourraient se retourner contre vous, non ?

Fanny Jandrain : Eh bien, qu’ils nous écrivent et on les recevra ! Comme dans les quotidiennes, on a déjà donné la place au droit de réponse.

Viser un secteur, c’est viser des travailleurs derrière. Par les temps qui courent…

Thibaut Roland : L’idée est, justement, quand on vise le pire employeur, de remercier les gens qui travaillent dans des contextes difficiles.

Fanny Jandrain : Quand on pointe la pire gare, on veut au contraire féliciter les navetteurs qui l’utilisent.

Vu ce qui s’est passé à la RTBF (un journaliste s’est suicidé en se jetant du dixième étage), vous n’avez pas peur des critiques en pointant « le pire employeur »…

Thibaut Roland : Mais non, pourquoi ? Cela n’a rien à voir, on est sur un autre tableau. La pire entreprise est celle où des salariés sont sous-payés, où ils n’ont pas droit à des assurances, par exemple, où à la limite cela leur coûte plus cher de travailler que cela ne leur rapporte. On vise un système d’exploitation.

Y a-t-il des catégories que vous avez évacuées ?

Fanny Jandrain : Oui. On a analysé et on s’est d’ailleurs privés de remettre des prix parce qu’on n’avait pas des arguments en béton ou pas d’informations suffisamment solides.

Depuis le covid, les arnaques téléphoniques et par mail pullulent. Allez-vous en parler dans ce prime ?

Fanny Jandrain : On en reçoit toutes les semaines. Je peux vous citer le cas d’un monsieur qui a reçu un sms pour le renouvellement de son abonnement Netflix, il a simplement répondu et… il a perdu 4000 euros. Beaucoup de gens nous écrivent en nous demandant de l’aide mais quand il s’agit de témoigner face caméra, ils refusent parce qu’ils ont honte de s’être fait avoir. Mais cela peut arriver à tout le monde ! Ce sont les arnaqueurs qui devraient être gênés. C’est justement eux qu’on veut épingler dans ce prime…

Thibaut Roland : Évidemment, on évoquera ce genre de situations, mais étant donné que, malheureusement, il est presque impossible d’identifier qui se cache derrière ces pièges, on ne pouvait en faire une catégorie des Pigeons d’or.

La dernière fois que, vous aussi, vous vous êtes fait avoir…

Fanny Jandrain : Alors, moi, je pourrais témoigner dans l’émission ! Je suis actuellement en litige avec mon entrepreneur pour des problèmes d’humidité. D’une manière générale, je ne peux m’empêcher de me mettre à la place de la personne en difficulté. Et cela me met toujours en colère quand on abuse de personnes dans le besoin. On voit dans ces litiges avec des entrepreneurs combien cela détruit des vies. Des gens perdent parfois les économies de toute une vie.

Thibaut Roland : Et moi je peux vous dire que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Récemment, un serrurier qui m’a arnaqué grossièrement m’a demandé 300 euros alors qu’il fallait juste mettre de l’huile dans la porte, et il est parti avec le sourire en me demandant un selfie parce qu’il m’avait reconnu !