Plusieurs localités de la province de Liège sans courant ce mercredi matin en raison des chutes de neige: «Toutes les équipes de Resa sont mobilisées»

De nombreux foyers se sont retrouvés sans électricité ce mercredi matin dans plusieurs communes de la province de Liège. Notamment à Aywaille, Sprimont, Comblain-au-Pont, Anthisnes, Nandrin, Jalhay et Huy.

Lire aussi Conditions de circulation difficiles à cause de la neige, accidents, bus supprimés et déviés en région liégeoise: voici ce qu’il faut savoir avant de prendre la route ce mercredi

Plusieurs dépannages ont déjà été réalisés, nous indique Resa. D’autres sont en cours. « À Jalhay et Anthisnes, tout est rétabli ». Tandis que les dépannages sont en cours à Nandrin (deux postes hors tension), Comblain-au-Pont (dix postes et cabines hors tension), Huy (quatre postes hors tension), Aywaille (trois postes hors tension) et Sprimont (quatre postes hors tension).